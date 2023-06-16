Путин: РФ сохранит 6-е место в мире по ВВП по паритету покупательной способности

Россия на ближайшие годы закрепится на шестом месте в мире по размеру валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сомнений нет, что в ближайшие годы мы сохраним это шестое место, если считать ВВП по паритету покупательной способности <…> Сейчас, действительно, Россия занимает шестое место в мире по объёму экономики по паритету покупательной способности", — пояснил он.

Путин отметил, что макроэкономические показатели и предварительные прогнозы позволяют говорить о возможности России сохранить за собой шестое место.