Путин: РФ сохранит 6-е место в мире по ВВП по паритету покупательной способности
Россия на ближайшие годы закрепится на шестом месте в мире по размеру валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Сомнений нет, что в ближайшие годы мы сохраним это шестое место, если считать ВВП по паритету покупательной способности <…> Сейчас, действительно, Россия занимает шестое место в мире по объёму экономики по паритету покупательной способности", — пояснил он.
Путин отметил, что макроэкономические показатели и предварительные прогнозы позволяют говорить о возможности России сохранить за собой шестое место.
Кроме того, Путин отметил, что в России растёт добыча энергоресурсов, объёмы их продаж приличные. Сейчас, по его словам, происходит замена одних рынков сбыта на другие и никакой катастрофы не наблюдается.
LIFE / Павел Баранов