Регион

Уведомления отключены

16 июня, 15:41

Путин: РФ сохранит 6-е место в мире по ВВП по паритету покупательной способности

Россия на ближайшие годы закрепится на шестом месте в мире по размеру валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сомнений нет, что в ближайшие годы мы сохраним это шестое место, если считать ВВП по паритету покупательной способности <…> Сейчас, действительно, Россия занимает шестое место в мире по объёму экономики по паритету покупательной способности", — пояснил он.

Путин отметил, что макроэкономические показатели и предварительные прогнозы позволяют говорить о возможности России сохранить за собой шестое место.

Путин: У нас никогда не было и нет цели дедолларизации экономики России

Путин: У нас никогда не было и нет цели дедолларизации экономики России

Кроме того, Путин отметил, что в России растёт добыча энергоресурсов, объёмы их продаж приличные. Сейчас, по его словам, происходит замена одних рынков сбыта на другие и никакой катастрофы не наблюдается.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров