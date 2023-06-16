Путин: У нас никогда не было и нет цели дедолларизации экономики России

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что у России нет и не было цели достичь дедолларизации своей экономики.

"У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики. И не было и нет цели влияния на дедолларизацию мировой экономики", — объяснил Путин, отвечая на вопрос Лайфа, использует ли Россия нынешний конфликт с США, чтобы запустить и убыстрить процесс дедолларизации.