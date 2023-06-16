Путин: У нас никогда не было и нет цели дедолларизации экономики России
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что у России нет и не было цели достичь дедолларизации своей экономики.
"У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики. И не было и нет цели влияния на дедолларизацию мировой экономики", — объяснил Путин, отвечая на вопрос Лайфа, использует ли Россия нынешний конфликт с США, чтобы запустить и убыстрить процесс дедолларизации.
Президент подчеркнул, что экономика США является одной из мировых экономик. Однако она "по паритету покупательской способности теперь уступает Китаю". Вместе с тем Путин заметил, что считает экономику Штатов великой, назвав это заслугой талантливого американского народа. Просто сегодня администрация США злоупотребляет доверием своих граждан, добавил он.
Ранее Путин заявил, что Россия открыта перед странами, самостоятельно решающими своё будущее. Он также отметил рост в разы объёмов торговли с государствами, лидеры которых не поддаются хамскому внешнему давлению со стороны Запада.
LIFE / Павел Баранов