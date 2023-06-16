Путин отметил рост торговли с выдержавшими давление Запада странами

Президент РФ Владимир Путин рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о росте в разы объёмов торговли со странами, лидеры которых не поддаются хамскому внешнему давлению со стороны Запада.

"С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объёмы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы и сейчас продолжают расти дальше", — заметил президент РФ.