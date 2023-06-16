Путин отметил рост торговли с выдержавшими давление Запада странами
Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о росте в разы объёмов торговли со странами, лидеры которых не поддаются хамскому внешнему давлению со стороны Запада.
"С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объёмы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы и сейчас продолжают расти дальше", — заметил президент РФ.
Глава государства считает такой показатель ещё одним доказательством того, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура.
Ранее в ходе выступления на ПМЭФ Путин рассказал о том, что второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики и отечественного бизнеса, но стратегия, выбранная государством и бизнесом, сработала. Президент добавил, что наша страна готова создать условия для иностранных компаний, которые захотят вернуться, а также проанонсировал, что в ближайшие пять лет Россия существенно обновит торговый флот. Помимо этого, Путин сообщил о рекордно низкой безработице и инфляции в стране.