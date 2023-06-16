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16 июня, 15:10

Путин заявил о росте добычи энергоресурсов в России

В России растёт добыча энергоресурсов, объёмы их продаж приличные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ.

"Добыча растёт, и нас это вполне устраивает внутри страны, объёмы продаж приличные. Да, это сказывается на доходах бюджета, это безусловно, и цены на газ, и объёмы продажи газа на известные рынки, прежде всего на европейские", сказал он.

Глава государства отметил, что на данный момент происходит замена одних рынков сбыта на другие и никакой катастрофы не наблюдается. Более того, сложившаяся ситуация заставляет отечественные компании действовать более энергично: искать новую логистику и партнёров, что у них получается.

Путин назвал на ПМЭФ пятый важнейший принцип России

Путин назвал на ПМЭФ пятый важнейший принцип России

Также Владимир Путин заявил, что у России нет и никогда не было цели способствовать дедолларизации мировой экономики. Он назвал экономику Штатов великой, указав на заслуги талантливого американского народа.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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