ЦБ: Внешний долг к ВВП России упал до исторического минимума в 15 процентов
Размер внешнего долга России по отношению к ВВП упал до минимального уровня в 15% по итогам первого квартала 2023 года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на материалы Центробанка.
Согласно майским расчётам, объём задолженности перед нерезидентами по итогам прошлого года составил 16,6%, что уже было минимальным показателем с 1993 года. Но в первые три месяца года текущего он продолжил сокращаться и снизился до 15,45%.
Ранее в ЦБ сообщили, что внешний долг России упал до многолетнего минимума. По состоянию на 1 июля этого года он составил 347,7 миллиарда долларов.
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АГН "Москва" / Кирилл Зыков