ЦБ: Внешний долг к ВВП России упал до исторического минимума в 15 процентов

Размер внешнего долга России по отношению к ВВП упал до минимального уровня в 15% по итогам первого квартала 2023 года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на материалы Центробанка.

Согласно майским расчётам, объём задолженности перед нерезидентами по итогам прошлого года составил 16,6%, что уже было минимальным показателем с 1993 года. Но в первые три месяца года текущего он продолжил сокращаться и снизился до 15,45%.