Внешний долг России упал до многолетнего минимума
Внешний долг России с начала года сократился на $33 миллиарда
Внешний долг России по состоянию на 1 июля этого года сократился на 33 миллиарда долларов (на 8,7%) и составил 347,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка. Это минимальный показатель с конца 2006 года.
"В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций", — говорится в сообщении.
Достичь таких показателей также удалось за счёт сокращения задолженности органов госуправления, что произошло в результате реализации суверенных ценных бумаг нерезидентами, добавили в регуляторе.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят угроз финансовой стабильности из-за колебаний курса рубля. Он добавил, что, наоборот, ситуация сложилась лучше, чем можно было бы это спрогнозировать.
ТАСС / Сергей Савостьянов