Внешний долг России упал до многолетнего минимума

Внешний долг России по состоянию на 1 июля этого года сократился на 33 миллиарда долларов (на 8,7%) и составил 347,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка. Это минимальный показатель с конца 2006 года.

"В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций", — говорится в сообщении.

Достичь таких показателей также удалось за счёт сокращения задолженности органов госуправления, что произошло в результате реализации суверенных ценных бумаг нерезидентами, добавили в регуляторе.