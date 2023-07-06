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6 июля, 08:14

ЦБ: Массовое использование цифрового рубля в России возможно в 2025–2027 годах

Первый зампред ЦБ: Цифровой рубль может быть внедрён в РФ в 2025–2027 годах

<p>Обложка © ТАСС / Денисова Светлана</p>

Обложка © ТАСС / Денисова Светлана

Цифровой рубль может быть массово внедрён в экономику России уже в 2025–2027 годах. Об этом в интервью журналу Forbes рассказала первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова.

"Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 годов", — сказала она.

По словам Скоробогатовой, внедрять цифровую валюту в стране планируется поэтапно, а сам процесс будет напрямую зависеть от банков, которые намерены присоединиться к платформе. При этом пилотирование проекта будет проходить на базе 13 российских банков сразу после того, как власти примут соответствующий закон.

Россиянам рассказали о плюсах и минусах использования системы цифрового рубля

Россиянам рассказали о плюсах и минусах использования системы цифрового рубля

Ранее заявлялось, что всего к цифровому рублю подключат 15 российских банков, а переводы в них будут абсолютно бесплатны.

Максим Плетнёв
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