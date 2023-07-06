ЦБ: Массовое использование цифрового рубля в России возможно в 2025–2027 годах
Первый зампред ЦБ: Цифровой рубль может быть внедрён в РФ в 2025–2027 годах
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Цифровой рубль может быть массово внедрён в экономику России уже в 2025–2027 годах. Об этом в интервью журналу Forbes рассказала первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова.
"Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 годов", — сказала она.
По словам Скоробогатовой, внедрять цифровую валюту в стране планируется поэтапно, а сам процесс будет напрямую зависеть от банков, которые намерены присоединиться к платформе. При этом пилотирование проекта будет проходить на базе 13 российских банков сразу после того, как власти примут соответствующий закон.
Ранее заявлялось, что всего к цифровому рублю подключат 15 российских банков, а переводы в них будут абсолютно бесплатны.