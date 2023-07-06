ЦБ: Массовое использование цифрового рубля в России возможно в 2025–2027 годах

Цифровой рубль может быть массово внедрён в экономику России уже в 2025–2027 годах. Об этом в интервью журналу Forbes рассказала первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова.

"Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 годов", — сказала она.