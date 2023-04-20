В ЦБ заявили, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными

"Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька", — подчеркнула она в ходе выступления в Госдуме.

Руководитель регулятора заметила, что это по меньшей мере в три раза больше, чем в Системе быстрых платежей. Кроме того, Набиуллина заявила, что Банк России планирует приступить к "пилотированию", то есть проведению операций с реальными деньгами. На данный момент это касается небольших сумм и ограниченного количества клиентов. При этом в дальнейшем валюту представят большему числу людей.