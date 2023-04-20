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20 апреля, 12:23

В ЦБ заявили, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными

ЦБ: Месячный лимит пополнения счетов цифровыми рублями составит 300 тысяч

Месячный лимит на пополнение счетов цифровыми рублями составит 300 тысяч. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька", — подчеркнула она в ходе выступления в Госдуме.

Руководитель регулятора заметила, что это по меньшей мере в три раза больше, чем в Системе быстрых платежей. Кроме того, Набиуллина заявила, что Банк России планирует приступить к "пилотированию", то есть проведению операций с реальными деньгами. На данный момент это касается небольших сумм и ограниченного количества клиентов. При этом в дальнейшем валюту представят большему числу людей.

Стало известно, сколько российских банков подключат к цифровому рублю

Стало известно, сколько российских банков подключат к цифровому рублю

Ранее Набиуллина назвала ложью слухи о выплате пенсий в цифровых рублях. Глава ЦБ подчеркнула, что они не заменят наличные деньги.

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LIFE / Александр Шалгин

Никита Осипов
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