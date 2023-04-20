В ЦБ заявили, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными
ЦБ: Месячный лимит пополнения счетов цифровыми рублями составит 300 тысяч
Месячный лимит на пополнение счетов цифровыми рублями составит 300 тысяч. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька", — подчеркнула она в ходе выступления в Госдуме.
Руководитель регулятора заметила, что это по меньшей мере в три раза больше, чем в Системе быстрых платежей. Кроме того, Набиуллина заявила, что Банк России планирует приступить к "пилотированию", то есть проведению операций с реальными деньгами. На данный момент это касается небольших сумм и ограниченного количества клиентов. При этом в дальнейшем валюту представят большему числу людей.
Ранее Набиуллина назвала ложью слухи о выплате пенсий в цифровых рублях. Глава ЦБ подчеркнула, что они не заменят наличные деньги.
LIFE / Александр Шалгин