Стало известно, сколько российских банков подключат к цифровому рублю

Совсем скоро Центральный банк России запустит проект цифрового рубля в качестве эксперимента. На данный момент известно о 15 банках, которые подключат к системе, и даже обозначение новой валюты — CBCD (Цифровая валюта Центрального банка — аббревиатура). По словам эксперта финансового маркетплейса "Сравни" Максима Глазкова, она сделает операции более прозрачными и безопасными.

"Новая технология обеспечит быстрое, безопасное и надёжное проведение финансовых операций и для физических, и для юридических лиц. Ещё цифровой рубль позволит отследить движение денег и сделает расчёты более прозрачными", — рассказал он RT.

Новая валюта будет доступна для привычных россиянам операций, а выпускать её будет сам регулятор. Как и в случае с наличным рублём, цифровой обзаведётся уникальным номером, а особенностью станет возможность его отправки в офлайн-режиме — без подключения к интернету.

Как и с обычным рублём, отметил Глазков, предусмотрена возможность зарезервировать на личном кошельке необходимую сумму, а также пополнить его как наличным, так и безналичным способом. Однако заработать процент на остаток или получить кешбэк не получится.

"Цифровая валюта однозначно не заменит наличные и безналичные деньги, а станет дополнением к ним... При этом планируется, что у переводов в цифровом рубле не будет лимитов. Можно будет переводить любые суммы без комиссии", — заключил Глазков.