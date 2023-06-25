Россиянам рассказали о плюсах и минусах использования системы цифрового рубля
Эксперт Глазков: Цифровой рубль избавит от комиссий, но лишит кешбэка
Цифровой рубль позволит жителям РФ переводить деньги без лимитов и банковских комиссий. Но при этом не будет возможности получать кешбэк. Об этом рассказал эксперт финансового маркетплейса "Сравни" Максим Глазков.
"Цифровая валюта станет дополнением к наличным и безналичным деньгам, даст возможность выбирать и экономить на банковских комиссиях. А вот заработать на процентах с остатка по счёту или получить кешбэк не получится", — сказал специалист в беседе с URA.ru.
Он указал, что уже в ближайшее время новую систему начнут проверять. Только после этого она может быть доступна для всех россиян. Предполагается, что тестирование будет проходить в этом году, в нём примут участие 15 банков.
Ранее Лайф рассказывал о том, что работы по введению цифрового рубля планируется завершить до конца текущего года. Месячный лимит на пополнение счетов цифровыми рублями составит 300 тысяч. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявляла о том, что цифровые рубли не заменят собой наличные деньги, в том числе в вопросе выплаты пенсий.
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