Россиянам рассказали о плюсах и минусах использования системы цифрового рубля

Цифровой рубль позволит жителям РФ переводить деньги без лимитов и банковских комиссий. Но при этом не будет возможности получать кешбэк. Об этом рассказал эксперт финансового маркетплейса "Сравни" Максим Глазков.

"Цифровая валюта станет дополнением к наличным и безналичным деньгам, даст возможность выбирать и экономить на банковских комиссиях. А вот заработать на процентах с остатка по счёту или получить кешбэк не получится", — сказал специалист в беседе с URA.ru.