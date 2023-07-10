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10 июля, 10:33

В Кремле не видят угроз финансовой стабильности из-за колебаний курса рубля

Колебание курса рубля не угрожает финансовой стабильности России, скорее наоборот. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя снижение курса российской валюты.

"Нет, в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот, ситуация лучше, чем можно было бы это спрогнозировать", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что, касаемо курса валюты, "такое бывает и это никоим образом не угрожает финансовой стабильности".

Набиуллина объяснила, с чем связано падение курса рубля

Набиуллина объяснила, с чем связано падение курса рубля

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание по теме ослабления курса рубля.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Александр Юнашев
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