В Кремле не видят угроз финансовой стабильности из-за колебаний курса рубля

Колебание курса рубля не угрожает финансовой стабильности России, скорее наоборот. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя снижение курса российской валюты.

"Нет, в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот, ситуация лучше, чем можно было бы это спрогнозировать", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что, касаемо курса валюты, "такое бывает и это никоим образом не угрожает финансовой стабильности".