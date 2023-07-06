Набиуллина объяснила, с чем связано падение курса рубля
Набиуллина: Ослабление курса рубля связано с динамикой внешней торговли
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала ослабление рубля. По её словам, на движение курса национальной валюты сейчас влияет динамика внешней торговли. Руководитель регулятора также отметила, что плавающий курс является благом для экономики.
"Если сравнить положительный текущий счёт в первом квартале этого года, то в сравнении с пиком прошлого года он упал в пять раз. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но плавающий курс — это благо", — сказала Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ.
Глава Банка России также заметила, что попытки повлиять на плавающий курс заканчиваются периодами глубокой девальвации.
Напомним, на днях в РФ начался рост доллара и евро, а утром 6 июля курс европейской валюты поднялся даже выше 100 рублей. Это произошло впервые с марта 2022 года. Американская валюта также выросла выше 93 рублей.
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