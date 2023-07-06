Набиуллина объяснила, с чем связано падение курса рубля

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала ослабление рубля. По её словам, на движение курса национальной валюты сейчас влияет динамика внешней торговли. Руководитель регулятора также отметила, что плавающий курс является благом для экономики.

"Если сравнить положительный текущий счёт в первом квартале этого года, то в сравнении с пиком прошлого года он упал в пять раз. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но плавающий курс — это благо", — сказала Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ.

Глава Банка России также заметила, что попытки повлиять на плавающий курс заканчиваются периодами глубокой девальвации.