Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года. Согласно данным валютных торгов на Московской бирже, доллар поднялся выше 92 рублей.

По данным на 07:20 по московскому времени, курс американской валюты рос на 1,29% и торговался на уровне 92,17 рубля. К 07:23 европейская валюта выросла до 100,31 рубля (+1,33%)