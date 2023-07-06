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6 июля, 04:41

Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года. Согласно данным валютных торгов на Московской бирже, доллар поднялся выше 92 рублей.

По данным на 07:20 по московскому времени, курс американской валюты рос на 1,29% и торговался на уровне 92,17 рубля. К 07:23 европейская валюта выросла до 100,31 рубля (+1,33%)

На следующей неделе курс валют достигнет аномальной отметки: Сколько будет стоить рубль

На следующей неделе курс валют достигнет аномальной отметки: Сколько будет стоить рубль

Ранее в МВФ назвали причину, по которой мир решил отказаться от доллара. Как утверждается, США самостоятельно создали обстоятельства, при которых в мире начали искать альтернативу американской валюте.

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Агенство "Москва" / Александр Авилов

Оксана Попова
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