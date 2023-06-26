В МВФ назвали причину, по которой мир решил отказаться от доллара

Америка самостоятельно создала обстоятельства, при которых в мире начали искать альтернативу доллару. Об этом РИА "Новости" заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

"Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это всё происходит", — сообщил он.

В том числе, по словам Можина, в мире сейчас всё чаще стали использовать другие национальные валюты. Главным образом, китайский юань. Он подчеркнул, что на торговлю в юанях, причём не только с Китаем, переходят в том числе иранцы, бразильцы и саудовцы. По мнению эксперта, Штаты начали беспокоиться о судьбе доллара, так как отказ от этой валюты развивается стремительно.