В МВФ назвали причину, по которой мир решил отказаться от доллара
Представитель России в МВФ Можин: Причина отказа от доллара — политика США
Америка самостоятельно создала обстоятельства, при которых в мире начали искать альтернативу доллару. Об этом РИА "Новости" заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это всё происходит", — сообщил он.
В том числе, по словам Можина, в мире сейчас всё чаще стали использовать другие национальные валюты. Главным образом, китайский юань. Он подчеркнул, что на торговлю в юанях, причём не только с Китаем, переходят в том числе иранцы, бразильцы и саудовцы. По мнению эксперта, Штаты начали беспокоиться о судьбе доллара, так как отказ от этой валюты развивается стремительно.
Ранее экономист Владимир Слипенькин предупредил россиян, что хранить накопления в долларах и евро больше не надёжно, так как есть риск потерять сбережения.
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