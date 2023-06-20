Россиян предупредили об опасном виде вложений

Хранить накопления в долларах и евро больше не надёжно, так как есть риск потерять сбережения. Об этом рассказал экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин. Он заметил, что мы живём в рублёвом пространстве и личную финансовую политику нужно строить исходя из этого.

"Опыт прошлого года показал, что доллар может не только расти, но и падать. Если говорить о том, чтобы сохранить деньги на чёрный день, то доллар и евро не стоит рассматривать как источник сохранения своих сбережений. Здесь лучше исходить из тех инструментов, которые номинированы в российских рублях", — рассказал Слипенькин в интервью порталу Ura.ru.

Слипенькин также предупредил, что есть и другие рискованные инструменты — например, акции. Тем, кто не разбирается в инвестициях, лучше их не делать, рекомендует экономист.