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20 июня, 04:14

Россиян предупредили об опасном виде вложений

Экономист Слипенькин: Сбережения в долларах и евро больше не являются надёжными

Хранить накопления в долларах и евро больше не надёжно, так как есть риск потерять сбережения. Об этом рассказал экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин. Он заметил, что мы живём в рублёвом пространстве и личную финансовую политику нужно строить исходя из этого.

"Опыт прошлого года показал, что доллар может не только расти, но и падать. Если говорить о том, чтобы сохранить деньги на чёрный день, то доллар и евро не стоит рассматривать как источник сохранения своих сбережений. Здесь лучше исходить из тех инструментов, которые номинированы в российских рублях", — рассказал Слипенькин в интервью порталу Ura.ru.

Слипенькин также предупредил, что есть и другие рискованные инструменты — например, акции. Тем, кто не разбирается в инвестициях, лучше их не делать, рекомендует экономист.

Курс доллара на Московской бирже вырос до 83,03 рубля впервые с 7 апреля

Курс доллара на Московской бирже вырос до 83,03 рубля впервые с 7 апреля

Ранее экономист предрёк высокую инфляцию в мире к 2025 году и назвал причину. По его словам, триггером для начала ускорения инфляции станет превышение отметки в 100 долларов. Кроме того, "огня" темпам роста добавит и подорожание сельскохозяйственной продукции.

Обложка ©

Unsplash

Арина Родионова
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