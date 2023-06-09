Экономист предрёк высокую инфляцию в мире к 2025 году и назвал причину

Высокая инфляция может вернуться в мировую экономику уже через несколько лет в связи с ростом цен на нефть до 130–150 долларов за баррель марки Brent. Об этом заявил управляющий директор M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов.

"Резкий рост цен, в частности на продовольствие, указывает на то, что инфляция никуда не уходит. В 2025–2026 годах ожидается возвращение более высоких уровней инфляции — 5–7% в сравнении с ожидаемым коридором 4–5% в 2023-м, если смотреть на экономику США", — приводит его слова РИА "Новости".

Последние недели цена на нефть марки Brent колеблется в диапазоне 71–77 долларов за баррель, однако уже в 2024 году она будет составлять 100–130 долларов за баррель, а в 2025-м — 130–150 долларов, прогнозирует эксперт. По его словам, триггером для начала ускорения инфляции станет превышение отметки в 100 долларов. Кроме того, "огня" темпам роста добавит и подорожание сельскохозяйственной продукции.