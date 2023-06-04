Россия стала единственной страной в Европе, где подешевели продукты в апреле

Россия стала единственной страной Европы с продуктовой дефляцией в апреле. Цены снизились на 0,22% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои расчёты.

Что касается других стран Европы, то наименьшие темпы инфляции наблюдаются в Швейцарии (5,4%), Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).

Самая же высокая продуктовая инфляция зафиксирована в Венгрии (39% против 45% месяцем ранее), Словакии (25,4%), Эстонии (23,4%), Сербии (23,1%), на Украине (22,2%), а также в Литве (21,9%) и Латвии (20,2%). Причём в большинстве стран темпы роста снижаются, а сильнее всего в Чехии (6,2%) и Боснии и Герцеговине (6,2%).

В Ирландии темпы инфляции до сих пор находятся на самом высоком с 1980-х годов уровне — 13,1%. Хуже ситуация стала в двух странах — Исландии (на 0,2%) и Норвегии (1,9%).