РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти в 2024 году на 500 тыс. баррелей
Страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год
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Министры ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объёме 40,46 млн баррелей в сутки. Это следует из коммюнике по итогам сегодняшней встречи в Вене стран – участниц организации.
"Скорректировать уровень общей добычи сырой нефти для стран – участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года", — говорится в сообщении.
Также до конца декабря 2024 года Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил по итогам заседания вице-премьер РФ Александр Новак. Это делается "в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле".
"Россия продлит своё добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года", — сказал он.
Ранее американская газета WSJ сообщила, что Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать условия сокращения добычи нефти. Собеседники издания отметили, что разногласия между двумя крупнейшими мировыми производителями нефти якобы становятся всё более очевидными в преддверии встречи стран ОПЕК+.