РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти в 2024 году на 500 тыс. баррелей

Министры ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объёме 40,46 млн баррелей в сутки. Это следует из коммюнике по итогам сегодняшней встречи в Вене стран – участниц организации.

"Скорректировать уровень общей добычи сырой нефти для стран – участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года", — говорится в сообщении.

Также до конца декабря 2024 года Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил по итогам заседания вице-премьер РФ Александр Новак. Это делается "в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле".

"Россия продлит своё добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года", — сказал он.