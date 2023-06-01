ОПЕК запретила западным журналистам присутствовать на встрече в Вене

ОПЕК запретила некоторым западным СМИ посещение мероприятия 4 июня. Двери штаб-квартиры организации в Вене в этот день будут закрыты для журналистов Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, инициатором запрета стал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Салман. Почему он предложил такую меру, не поясняется. Известно, что на встрече планируется обсуждение политики альянса по добыче нефти на вторую половину 2023 года. Издание пишет, что подобные решения несвойственны для организации. Одновременно указывается, что сведения о ходе заседаний могут повлиять на цены на ресурс.