Курс доллара на Московской бирже вырос до 83,03 рубля впервые с 7 апреля

Курс доллара на Мосбирже впервые с 7 апреля превысил 83 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По информации на 09:42, американская валюта выросла на 43 копейки — до 83,03 рубля. Евро прибавил 39 копеек — до 89,48 рубля. Юань подорожал на пять копеек — до 11,65 рубля.