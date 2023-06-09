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9 июня, 07:23

Курс доллара на Московской бирже вырос до 83,03 рубля впервые с 7 апреля

Курс доллара на Мосбирже впервые с 7 апреля превысил 83 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По информации на 09:42, американская валюта выросла на 43 копейки — до 83,03 рубля. Евро прибавил 39 копеек — до 89,48 рубля. Юань подорожал на пять копеек — до 11,65 рубля.

Приближается поворотный момент на валютном рынке: Чем необычен прогноз курса рубля на середину июня

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Ранее экономист Реджеп Эрчин рассказал, для кого Турция станет "дешёвым курортным посёлком". В стране фиксируется рекордное обесценивание лиры, и некоторым туристам это будет выгодно.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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