Приближается поворотный момент на валютном рынке: Чем необычен прогноз курса рубля на середину июня На валютном рынке ждут несколько важных событий. От них будет зависеть в каком направлении будет двигаться курс доллара на следующей неделе. Сколько будет стоить рубль к середине июня? 7 июня, 23:42 9 и 14 июня на валютном рынке ждут важных событий. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Каких событий ждут на валютном рынке

Ближайшее важное событие, которое может повлиять на рубль, — заседание Центробанка по ключевой ставке. Оно запланировано на 9 июня. Вероятнее всего, регулятор сохранит ставку на уровне 7,5%. Больших изменений с прошлого заседания не произошло: доллар всё так же торгуется около 80 рублей, инфляция остаётся вблизи целевого уровня в 4%.

— Единственное, что может создавать риски инфляционного давления, это рост уровня инфляционных ожиданий населения. При этом важно, что в ЦБ не выражали беспокойства по поводу инфляции, а неопределённость в отношении госбюджета является фактором, который препятствует снижению ставки, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, рубль оставался стабильным с середины мая в первую очередь благодаря продажам валютной выручки экспортёров в рамках налогового периода. Затем на валютный рынок начинают большее влияние оказывать динамика цен на нефть и доллар. Нефтяной рынок остаётся в состоянии неопределённости, хотя встреча ОПЕК+ и решение сократить добычу нефти на 2024 год вселила в покупателей некоторый оптимизм.

Негативным фактором является слабое восстановление экономики Китая. В свою очередь, доллар США находится под некоторым давлением из-за предстоящего 14 июня заседания ФРС, вероятность сохранения ставки на котором составляет 73,6%.

— На валютном рынке доллар США проявляет силу. Индекс американской валюты DXY курсирует у 104 п., в районе двухмесячных максимумов. Доллар оказывает давление на все основные валюты, включая евро. Это объясняет, почему в середине недели рубль уступает американской валюте, а у европейской даже немного отбирает позиции в районе отметки 87, — рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По его словам, в ближайшее время валютные курсы могут реагировать на монетарные сигналы. Доллар "готовится" к заседанию ФРС 14 июня, прогнозы по которому не так уж однозначны. Согласно данным Fed Watch Tool, вероятность сохранения процентных ставок без изменений по итогам заседания составляет около 80%. В то же время на рынке допускают 20%-ную вероятность повышения ставок на 25 б.п. В первом случае глобальный доллар может перейти к ослаблению, что даст возможность улучшить позиции рисковым активам, включая валюты развивающихся стран, нефть и другие. Сценарий с повышением ставки может, напротив, оказать локальное давление на аппетит к риску.

Помимо решений регуляторов, отметил Александр Бахтин, влияние на курс краткосрочно продолжат оказывать геополитика и динамика цен на нефть. Последние остаются относительно стабильными, удерживаясь между 70 и 80 долларами за баррель Brent. При этом ценовая разница между сортами Brent и Urals сокращается, что опять же фактор за укрепление рубля.

Прогноз курса рубля на середину июня

9 июня Центробанк примет решение по ключевой ставке, которое повлияет на рубль. Фото © Shutterstock

Владислав Антонов считает, что доллар будет колебаться в диапазоне 76,00–83,50 рубля. Китайская валюта будет стоить 10,60–12,00 рубля, евро — 82,00–91,00, лира — 3,75–4,35 руб. При этом нужно быть готовым к непредсказуемому развитию событий из-за геополитических рисков, а также неожиданных решений российских регуляторов или властей недружественных стран.

— Локальных выпадов доллара в районе 83,5 рубля исключать нельзя. Особенно в случае витка усиления доллара на глобальном рынке или дальнейшей эскалации на геополитическом фронте. Однако базовые ожидания предусматривают сохранение курса рубля к доллару в ближайшие недели в зоне 80–82, к евро — 86–88. Ближе к концу месяца умеренную поддержку рублю может оказать налоговый период, — считает Александр Бахтин.

На курсы мировых валют — доллара и евро — в этом месяце будут особенно сильно влиять экспортёры и цены на нефть. Также важными факторами станут выплаты дивидендов акционерам нефтяных компаний и угроза новых санкций против России. Сохранится и эффект от сделок по продаже бизнеса иностранцами, хоть и в меньшем объёме. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Он обратил внимание, что вообще май отметился высокой волатильностью валютного рынка. Доллар успел упасть до 75 рублей в начале месяца, а затем восстановиться. Евро также проседал до 86 рублей и поднимался.

— Но я бы не говорил пока о стабилизации курса мировых валют. Россия продолжает валютный своп и экономическую трансформацию, а на рынках Европы и США сохраняются высокая неопределённость и дисбалансы. С учётом всего этого не думаю, чтобы доллар в июне преодолел порог в 83 рубля. Евро же будет колебаться в районе 85 рублей, но максимум не превысит показатель в 89 рублей, — добавил Артём Деев.

В июне может продолжиться ослабление рубля по отношению к мировым валютам. Такой сценарий возможен на фоне геополитических рисков, а также риска падения цен на нефть. С текущего коридора в 76–82 рубля американская валюта может укрепиться до 83–84. Юань может подрасти до 12,5 с нынешних 10,9–12 рублей. При этом евро, скорее всего, останется в коридоре 83–90. Такой прогноз сделал начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

Авторы Нина Важдаева