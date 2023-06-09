Эксперт рассказал, для кого Турция станет "дешёвым курортным посёлком"
Экономист Эрчин: Турция станет дороже для россиян из-за роста курса лиры
Отдых в Турции подорожает для россиян на фоне роста цен и роста обесценивания местной валюты. Об этом предупредил экономист Реджеп Эрчин.
"Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже", — приводит его слова РИА "Новости".
При этом Эрчин добавил, что для путешественников, которые будут расплачиваться на турецких курортах долларами или евро, страна станет "дешёвым курортным посёлком". Вместе с тем аналитик уверен, что вполне возможно восстановить баланс текущего счёта Турции с увеличением притока иностранной валюты в летний сезон и снижением импорта энергоносителей. Также важно, чтобы страна привлекала иностранную валюту через прямые инвестиции.
Ранее Лайф рассказывал, что 5 июня началось резкое падение турецкой лиры. 7 июня стало для национальной валюты Турции самым плохим днём за последние полтора года. За день она обесценилась почти на 7,5%, а накануне достигла исторического минимума — отметки в 23,4 лиры за один доллар.
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