Эксперт рассказал, для кого Турция станет "дешёвым курортным посёлком"

Отдых в Турции подорожает для россиян на фоне роста цен и роста обесценивания местной валюты. Об этом предупредил экономист Реджеп Эрчин.

"Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Эрчин добавил, что для путешественников, которые будут расплачиваться на турецких курортах долларами или евро, страна станет "дешёвым курортным посёлком". Вместе с тем аналитик уверен, что вполне возможно восстановить баланс текущего счёта Турции с увеличением притока иностранной валюты в летний сезон и снижением импорта энергоносителей. Также важно, чтобы страна привлекала иностранную валюту через прямые инвестиции.