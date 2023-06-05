В Египте предложили ввести для туристов налоги на роскошь и развлечения

Парламент Египта решил повысить для иностранных туристов ряд налогов и сборов. Об этом сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на египетскую прессу.

"Парламент Египта в начале прошлой недели принял решение о повышении ряда налогов и сборов в стране для пополнения бюджета... Некоторые из них затрагивают интересы иностранных туристов", — говорится в публикации.

По данным издания Al Ahram, власти одобрили новый налог в размере 10% на импортируемые предметы роскоши, под которыми подразумеваются алкоголь, шоколад, обжаренные кофейные зёрна, креветки, икра и др. Все эти продукты востребованы в отелях высшей ценовой категории, следовательно отдыхающим придётся платить больше.

Новшество настигнет и duty free. Так, парламентарии предложили ввести на товары дороже пяти долларов дополнительный трёхпроцентный налог, но не менее полутора долларов за единицу. Исключение будет лишь для представителей дипломатического корпуса. Что касается развлечений для туристов, то в Египте хотят ввести пятипроцентный сбор от музыкальных и танцевальных вечеринок в отелях. От стоимости услуг по сафари и дайвингу, в том числе и цены на сопутствующее снаряжение, с организаторов потребуют в госказну 10%, а налог на полёты на воздушном шаре составит 15%.

Изменения внесены и в налог для тех, кто покидает Египет. Правда, одни СМИ сообщают, что это касается только туристов, а другие — что всех.

Вместе с тем указывается, что в ноябре 2019 года в стране увеличили до 25 долларов налог на вылет, он автоматически включается в стоимость авиабилетов. Также гербовый сбор на страховые взносы достиг 11% для наземного, речного, морского и воздушного транспорта. Указывается, что это поможет улучшить помощь пострадавшим при чрезвычайных происшествиях. Ещё это повлияет на рост цен на услуги транспортных компаний.