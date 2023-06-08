Турецкая лира обесценилась до исторического минимума
Турецкая валюта обесценилась до рекордных 23,4 лиры за доллар
Турецкая лира обесценилась до исторического минимума. Согласно данным торгов, национальная валюта страны достигла отметки в 23,4 лиры за один доллар.
Резкое падение лиры началось ещё в понедельник, 5 июня. По словам аналитиков, причина заключается в действиях Центробанка, который не проводит на рынке интервенции, хотя делал это в мае до президентских и парламентских выборов. Так, 12 мая, в последний день торгов на Стамбульской бирже до выборов, курс валюты составлял 19,6 к доллару. При этом оппозиционные СМИ писали, что резервы турецкого Центробанка истощены. Официальные власти эту информацию опровергли.
Телеканал Haberturk со ссылкой на экономистов сообщает, что среда, 7 июня, стала для валюты самым плохим днём за последние 1,5 года, когда она за день обесценилась почти на 7,5%.
Напомним, по результатам II тура выборов президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган обошёл своего соперника, набрав 52% голосов. За Кемаля Кылычдароглу проголосовало лишь 47,86%. 1 июня Эрдогана официально признали победителем. Политик вступил в третий срок подряд, он продлится пять лет. 3 июня прошла его инаугурация.
ТАСС / Анастасия Романова