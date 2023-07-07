В планах Путина нет совещания на тему курса рубля
Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание по теме ослабления курса рубля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, каких-то совещаний по этому поводу у президента не планируется", — отметил представитель Кремля, добавив, что курс рубля связан с текущей конъюнктурой, а сомнений в макроэкономической стабильности России нет.
В связи с этим Песков напомнил о недавней беседе президента с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, где обсуждались хорошие экономические показатели страны.
Напомним, на днях в РФ начался рост доллара и евро, а утром 6 июля курс европейской валюты поднялся даже выше 102 рублей. Это произошло впервые с марта 2022 года. Американская валюта также выросла выше 93 рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что на ослабление рубля влияет динамика внешней торговли.