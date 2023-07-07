В планах Путина нет совещания на тему курса рубля

Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание по теме ослабления курса рубля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, каких-то совещаний по этому поводу у президента не планируется", — отметил представитель Кремля, добавив, что курс рубля связан с текущей конъюнктурой, а сомнений в макроэкономической стабильности России нет.