Регион

Уведомления отключены

7 июля, 09:47

В планах Путина нет совещания на тему курса рубля

Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание по теме ослабления курса рубля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, каких-то совещаний по этому поводу у президента не планируется", отметил представитель Кремля, добавив, что курс рубля связан с текущей конъюнктурой, а сомнений в макроэкономической стабильности России нет.

В связи с этим Песков напомнил о недавней беседе президента с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, где обсуждались хорошие экономические показатели страны.

Песков не исключил, что на курс доллара и евро могли повлиять спекулятивные игры

Песков не исключил, что на курс доллара и евро могли повлиять спекулятивные игры

Напомним, на днях в РФ начался рост доллара и евро, а утром 6 июля курс европейской валюты поднялся даже выше 102 рублей. Это произошло впервые с марта 2022 года. Американская валюта также выросла выше 93 рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что на ослабление рубля влияет динамика внешней торговли.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Валюта
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров