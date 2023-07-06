Регион

Уведомления отключены

6 июля, 10:18

Песков не исключил, что на курс доллара и евро могли повлиять спекулятивные игры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ослаблением рубля. В беседе с журналистами он отметил, что значительные колебания курсов валют нередко возникают из-за спекулятивных игр.

"Мы действительно все видим колебания — курс валюты растёт, рубль падает. Но давайте вспомним: мы это видели несколько раз ранее. И были отскоки назад. И мы с вами знаем прекрасно, что, как правило, в таких повышениях есть значительная доля спекулятивных игр", — указал представитель Кремля.

Набиуллина объяснила, с чем связано падение курса рубля

Набиуллина объяснила, с чем связано падение курса рубля

По словам Пескова, данный фактор нельзя исключать и сейчас. Пресс-секретарь главы государства также заметил, что макроэкономические показатели России лучше ожидаемых. Поэтому, продолжил Песков, никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности не возникает.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на Московской бирже курс доллара превысил 93 рубля, а евро — 102 рубля. По данным торгов, такие показатели зафиксированы впервые с 28 марта 2022 года. А финансовый аналитик счёл нормой повышенный курс иностранных валют к рублю в нынешней экономической ситуации.

На следующей неделе курс валют достигнет аномальной отметки: Сколько будет стоить рубль

На следующей неделе курс валют достигнет аномальной отметки: Сколько будет стоить рубль

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Валюта
  • Дмитрий Песков
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров