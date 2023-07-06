Песков не исключил, что на курс доллара и евро могли повлиять спекулятивные игры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ослаблением рубля. В беседе с журналистами он отметил, что значительные колебания курсов валют нередко возникают из-за спекулятивных игр.
"Мы действительно все видим колебания — курс валюты растёт, рубль падает. Но давайте вспомним: мы это видели несколько раз ранее. И были отскоки назад. И мы с вами знаем прекрасно, что, как правило, в таких повышениях есть значительная доля спекулятивных игр", — указал представитель Кремля.
По словам Пескова, данный фактор нельзя исключать и сейчас. Пресс-секретарь главы государства также заметил, что макроэкономические показатели России лучше ожидаемых. Поэтому, продолжил Песков, никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности не возникает.
Ранее Лайф рассказывал о том, что на Московской бирже курс доллара превысил 93 рубля, а евро — 102 рубля. По данным торгов, такие показатели зафиксированы впервые с 28 марта 2022 года. А финансовый аналитик счёл нормой повышенный курс иностранных валют к рублю в нынешней экономической ситуации.
ТАСС / Валерий Шарифулин