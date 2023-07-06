Песков не исключил, что на курс доллара и евро могли повлиять спекулятивные игры

"Мы действительно все видим колебания — курс валюты растёт, рубль падает. Но давайте вспомним: мы это видели несколько раз ранее. И были отскоки назад. И мы с вами знаем прекрасно, что, как правило, в таких повышениях есть значительная доля спекулятивных игр", — указал представитель Кремля.