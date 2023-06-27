Финансовый аналитик объяснил, почему нынешнее повышение курса иностранных валют к рублю — норма

Повышенный курс иностранных валют к рублю — нормальный показатель в нынешней экономической ситуации. Так считает аналитик компании "Золотой монетный двор" Дмитрий Голубовский.

Вопросы позиций рубля по отношению к иностранным валютам обсуждали на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме, напомнил Дмитрий Голубовский в беседе с телеканалом "360". Тогда Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства, открыто заявлял, что курс доллара в значениях от 80 до 90 рублей будет комфортен и для экспортёров, и для импортёров.

"Предел ослабления рубля — 90 рублей. Потом он будет стабилизироваться в этом диапазоне", — объяснил аналитик.