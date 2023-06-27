Финансовый аналитик объяснил, почему нынешнее повышение курса иностранных валют к рублю — норма
Аналитик Голубовский: Предел ослабления российской валюты — 90 рублей за доллар
Повышенный курс иностранных валют к рублю — нормальный показатель в нынешней экономической ситуации. Так считает аналитик компании "Золотой монетный двор" Дмитрий Голубовский.
Вопросы позиций рубля по отношению к иностранным валютам обсуждали на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме, напомнил Дмитрий Голубовский в беседе с телеканалом "360". Тогда Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства, открыто заявлял, что курс доллара в значениях от 80 до 90 рублей будет комфортен и для экспортёров, и для импортёров.
"Предел ослабления рубля — 90 рублей. Потом он будет стабилизироваться в этом диапазоне", — объяснил аналитик.
Голубовский подчеркнул, что стоимость зарубежной валюты будет зависеть в первую очередь от сырьевого рынка. А если учитывать имеющиеся на сегодняшний день параметры бюджета, торговый баланс и финансовую логистику, то курс в 85 рублей является нормой. Впрочем, эксперт согласился с тем, что за последние несколько лет данная норма сильно изменилась. При этом он не заметил, чтобы изменения в политической обстановке оказали существенное влияние на экономические показатели биржи.
Напомним, что 26 июня на Мосбирже зафиксировали превышение курса доллара в 87 рублей. В последний раз такие показатели были 29 марта прошлого года.
ТАСС / Владимир Гердо