Курс доллара на Мосбирже превысил 87 рублей

Курс доллара на Московской бирже в понедельник, 26 июня, превысил отметку в 87 рублей. В последний раз такие показатели фиксировались 29 марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Что касается европейской валюты, то она преодолела отметку в 95 рублей впервые с 25 апреля 2023 года. Курс юаня превысил 12 рублей с 7 апреля этого года.

Согласно информации на 07:04 по мск, доллар вырос на 2,99% и составил 87,23 рубля, курс евро увеличился до 95,28 рубля. Китайская валюта достигла отметки в 12,059 рубля, показав рост более чем на 2%.