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26 июня, 04:38

Курс доллара на Мосбирже превысил 87 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Курс доллара на Московской бирже в понедельник, 26 июня, превысил отметку в 87 рублей. В последний раз такие показатели фиксировались 29 марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Что касается европейской валюты, то она преодолела отметку в 95 рублей впервые с 25 апреля 2023 года. Курс юаня превысил 12 рублей с 7 апреля этого года.

Согласно информации на 07:04 по мск, доллар вырос на 2,99% и составил 87,23 рубля, курс евро увеличился до 95,28 рубля. Китайская валюта достигла отметки в 12,059 рубля, показав рост более чем на 2%.

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Ранее в МВФ назвали причину, по которой мир решил отказаться от доллара. По мнению исполнительного директора от России в организации Алексея Можина, Америка самостоятельно создала обстоятельства, при которых в мире начали искать альтернативу доллару.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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