С 1 июля в магазинах перепишут ценники: Какие продукты и товары подорожают, а какие — подешевеют Сейчас влияние на цены в магазинах оказывают несколько разнонаправленных факторов. С одной стороны, дешевеют некоторые сезонные овощи и фрукты, с другой — из-за роста курса валют магазины вынуждены пересмотреть стоимость многих товаров. Что будет с ценами в июле? 21 июня, 23:42 В июле подешевеют сезонные овощи и фрукты. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Прогноз цен на продукты

По данным Центробанка, в мае 2023 года в Москве годовая инфляция немного выросла. Она составила 2,6% после 2,3% в апреле. При этом продовольственная инфляция упала. Так, в столице подешевели помидоры и огурцы. Это связано с введением в эксплуатацию новых тепличных комплексов. В результате выросло производство овощей закрытого грунта.

Основные показатели инфляции в Москве. Инфографика © Росстат, расчёты Банка России

Увеличилось также производство молока и молочной продукции в регионах-поставщиках. Соответственно, стал больше ассортимент этих продуктов. Поэтому цены на молоко и сметану в Москве тоже снизились.

— В мае цены снизились на следующие продукты: на огурцы — на 37,4%, помидоры — на 26,1%, бананы — на 5,5%, зелень свежая — на 3%, грибы свежие — на 2,8%, апельсины — на 2,2%. Вместе с тем наблюдался рост цен по другим продуктам: капуста белокочанная подорожала на 86,6%, морковь — на 21,4%, лимоны — на 11,4%, картофель — на 9,5%, лук репчатый — на 9,3%, свёкла столовая — на 7,5%, чеснок — на 6,7%. Думаю, что овощи и фрукты как минимум останутся на нынешнем уровне или умеренно подешевеют в течение лета в связи с поступлением на рынок новых урожаев, — считает финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Сергей Чеврычкин.

В июле нас ждёт инфляция в рамках прогнозных значений регулятора. Продукты питания будут даже дешеветь, потому что летом многие производители будут избавляться от остатков, что тоже приведёт к определённому снижению. Такой прогноз сделал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Спад цен на сезонные фрукты и овощи вполне закономерен. Эта тенденция с тем или иным выражением продлится до середины сентября, после чего стоимость товаров этой категории пойдёт вверх. Продукты питания в России плавно дорожают из-за влияния курса рубля, перебоев с импортом, позднего начала сельскохозяйственного сезона в южных регионах. На их стоимость также влияет цена на топливо — бензин и дизель в июне дорожали из-за повышения оптовых цен. Так охарактеризовали ситуацию аналитики УК "Альфа-капитал".

Прогноз цен на непродовольственные товары

Инфляция в регионах Центрального федерального округа России. Инфографика © Росстат, расчёты Банка России

Общий уровень цен на непродовольственные товары, по оценкам ЦБ, снизился. Впрочем, ослабление рубля сделало уменьшение стоимости смартфонов менее заметным для потребителей.

В то же время выросли оптовые цены на моторное топливо на АЗС из-за доминирования спроса над предложением. Следовательно, увеличились и розничные цены на бензин.

— Лекарства, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам и не относящиеся ЖНВЛП, в среднем выросли в цене на 0,3% в мае. Учитывая значительную долю импортных лекарств, вместе с падением курса рубля нужно закладывать тренд на подорожание лекарств до конца года в районе 1,5–2%. Непродовольственные товары первой необходимости (зубные пасты, антисептики, корма для домашних животных, стиральные порошки, детские подгузники и т.д.) подорожали в среднем от 0,1% до 0,6%. В данном сегменте тоже склоняюсь к подорожанию от 1% до 3% до конца года из-за девальвации рубля и значительной доли импортных товаров, — отметил Сергей Чеврычкин.

Он обратил внимание на снижение цен за май в категории электронной и бытовой техники: на телевизоры — на 3,1%, компьютеры планшетные, мониторы для настольного компьютера, машины стиральные, электропылесосы, свежесрезанные цветы, отдельные виды обуви — на 1,1–1,7%; моноблоки, флеш-накопители USB, холодильники, печи микроволновые, миксеры, блендеры, книги художественные — на 0,7–1%. Несмотря на нисходящий тренд по ценам в данной категории, аналитик больше склоняется к тому, что вскоре техника начнёт дорожать от 1% до 5% за счёт сильного снижения курса рубля и значительной доли импортных товаров или комплектующих из-за рубежа.

— Все импортные товары будут постепенно дорожать — усложняется логистика. Поэтому ожидать, что чай, кофе, какао и всё прочее хотя бы сохранят цены, не стоит. Также подорожают сладкие газированные напитки. В пределах 1–2% вырастет цена смартфонов, планшетов и телеком-оборудования, а также некоторых товаров личной гигиены, — рассказала основатель многопрофильной компании UK Group Ксения Юриева.

При этом, по её словам, подешевеют некоторые отечественные лекарства, например противовоспалительные и анальгетики. Там падение цены составит порядка 1,5%. Примерно в тех же пределах подешевеют шампуни, джинсы и спортивная обувь. Падение цен ждёт также некоторые категории отечественных стройматериалов и пиломатериалы.

Прогноз цен на услуги

С началом сезона отпусков выросли цены поездок на море, в том числе на туры в Турцию и Египет. Фото © ТАСС / Олег Елков

Рост цен заметен в сфере услуг. Например, на рост инфляции в Москве повлияло подорожание туристических путёвок. С началом сезона отпусков выросли цены поездок на море, в том числе на туры в Турцию и Египет.

В мае годовая инфляция в целом по стране ускорилась и составила 2,5%. По прогнозу Банка России, она составит 4,5–6,5% в 2023 году, а затем вернётся к 4% в 2024-м и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

— В мае среди услуг внутреннего туризма и отдыха увеличилась стоимость: поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым — на 24,7%, речных круизов — на 3,5%, экскурсионных туров — на 2,9%, путёвок в дома отдыха, пансионаты — на 2,5%, путёвок в санатории — на 1,3%, билетов в музеи и на выставки, а также автобусные экскурсии — на 0,7%. Услуги на зарубежный туризм выросли: на поездки на отдых в Турцию — на 10,3%, Беларусь — на 6,1%, страны Закавказья — на 4,2%, отдельные страны Средней Азии — на 4,1%. Снизились цены: на поездки в ОАЭ — на 8,1%, Египет — на 5,4%, отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 3%, — рассказал Сергей Чеврычкин.

Он обратил внимание на признаки восстановления спроса на авторынке, стимулируемого автокредитами. Это отражается и на стоимости машин. С января по апрель этого года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,6 миллиона рублей. (+10% к показателю за аналогичный период 2022-го). До конца года ожидается рост цен на 5%.

— Дорожают путешествия. Причём как турпутёвки в целом, так и транспорт в частности. Так, цены на поезда ещё в начале года проиндексировались на 8%, и в июле вероятно очередное подорожание. Подорожают также авиабилеты — их стоимость хотя и опосредованно, но всё же растёт, — добавила Ксения Юриева.

Авторы Нина Важдаева