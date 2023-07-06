Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с марта 2022 года
На Московской бирже курс доллара превысил 93 рубля, а евро — 102 рубля. По данным торгов, такие показатели зафиксированы впервые с 28 марта 2022 года.
По информации на 10:34 по московскому времени, евро рос на 3,04% — до 102,007 рубля. А доллар на 10:30 мск достигал 93,34 рубля, прибавив 2,57%.
Ранее Лайф рассказывал о том, что финансовый аналитик счёл нормой повышенный курс иностранных валют к рублю в нынешней экономической ситуации.
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