Курс на 100: На сколько ещё могут подорожать доллар и евро В пятницу, 30 июня, курс доллара на бирже побил рекорд с конца марта прошлого года. Он перевалил за 88 рублей, а евро — за 96. Что происходит на валютном рынке и на какой отметке остановятся доллар и евро? 30 июня, 08:55 Экономисты назвали уровень, на котором остановится рост курса доллара. Обложка © ТАСС / Ковалёв Пётр

Факторов слабости рубля несколько — и все они взаимосвязаны. Пониженный экспорт (объёмы и цены сырья) на фоне санкций играет за уменьшение лимитов предложения валюты на рынке, а повышенный импорт, выход нерезидентов из российских активов в валюту, геополитика и внутриполитические баталии июня приводят к недостатку спроса на рубли и усилению покупок валюты на Мосбирже. К тому же фактор поддержки рубля — налоговый период — завершён. Так охарактеризовал обстановку эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

— В ситуации дисбаланса спроса и предложения иностранных валют, а также учитывая нервозность на рынках, в игру вступают и спекулянты, работающие по тренду ослабления нацвалюты. Тем самым в моменте волатильность может быть высокой, а аномальное отклонение курса рубля значительным. Уже 88 за доллар, и никто не даст гарантий, что рубль не упадёт до планки 90. Ещё выше есть трендовое сопротивление по локальным максимумам под 92, — добавил Михаил Зельцер.

Тем не менее он рассматривает нынешний ажиотаж на рынках как временное явление. В любой момент рубль может приступить к росту. Реальный его курс ближе к 80, а не к 90. Сегодняшний рост — это лишь отражение сложных отношений на рынке и действий спекулянтов.

Соответственно, курс доллара и евро сейчас завышен и покупать валюту на таких отметках может быть рискованно. Достаточно вспомнить ситуацию прошлого года. Курс доллара в марте взлетал до 120 рублей, а в июне опускался до 51. Те, кто купил валюту на пике цены, до сих пор в минусе.

— Рубль за последние полгода заметно сдал позиции к доллару и евро, потеряв почти 25% стоимости к ключевым мировым валютам. Предложение иностранной валюты на биржевых торгах заметно снизилось. При этом в России продолжает расти доля импорта. Не все деньги экспортёров возвращаются в российскую юрисдикцию, а цены на нефть в первом полугодии потеряли почти 10%. В России по-прежнему дефицитный бюджет, заметное давление на рубль оказывают информационный негативный эффект от санкций и спрос на доллары во время туристического сезона, — рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По его прогнозам, валютная выручка экспортёров подрастёт при цене на нефть 80 долларов за баррель Brent и выше. До этого периода доллар без особых препятствий разгонится до 90 рублей, а евро достигнет 98–99. Эти целевые уровни будут актуальны для середины и второй половины лета.

Впрочем, как и в прошлом году, государство может вмешаться и повлиять на курс. Соответственно, высока вероятность, что на нынешних отметках долго доллар и евро не продержатся.

Авторы Нина Важдаева