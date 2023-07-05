Путин заявил об обнадёживающих показателях в экономике России
Экономика России на сегодняшний день развивается лучше, чем ожидалось, и это даёт надежду на выполнение всех намеченных задач. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Глава государства заметил, что, если говорить осторожно, сейчас результаты лучше ожидаемых и прогнозируемых.
"Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум будут решены", — сказал Путин.
В ходе встречи глава правительства доложил президенту о ситуации в разных отраслях экономики, о прогнозах по ВВП России и другим показателям.
Ранее Путин отметил снижение уровня безработицы в России до исторического минимума. Сейчас без работы в стране числится 2,4 млн человек — рекордно низкий показатель.