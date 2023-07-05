Путин заявил об обнадёживающих показателях в экономике России

Экономика России на сегодняшний день развивается лучше, чем ожидалось, и это даёт надежду на выполнение всех намеченных задач. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава государства заметил, что, если говорить осторожно, сейчас результаты лучше ожидаемых и прогнозируемых.

"Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум будут решены", — сказал Путин.

В ходе встречи глава правительства доложил президенту о ситуации в разных отраслях экономики, о прогнозах по ВВП России и другим показателям.