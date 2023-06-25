Путин: Улучшение обороноспособности РФ не должно влиять на развитие экономики

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что усилия по улучшению обороноспособности страны не должны влиять на развитие экономики и выполнение социальных обязательств перед гражданами. Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", которое было записано 21 июня.

Президент отметил, что его расписание включает регулярные совещания, встречи и переговоры, связанные с производством в оборонно-промышленном комплексе. Путин подчеркнул, что финансовое обеспечение производства вооружения и техники должно быть в гармонии с социальными задачами страны, такими как медицина, строительство дорог и образование.

"Всё должно быть в гармонии, если можно так выразиться, друг с другом, и в том числе наши усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному. А главное — это основа. А основа — это экономика", — подчеркнул российский лидер.