"В единстве наша сила": Россияне выразили полную поддержку Путину
От Калининграда до Камчатки: Россияне выразили полную поддержку президенту Путину
Жители всех российских регионов — от Камчатки до Калининграда — сплотились вокруг президента страны Владимира Путина после событий, произошедших накануне в России. Высказались в поддержку лидера представители органов власти, общественники, врачи, учителя, журналисты и другие неравнодушные россияне.
В социальных сетях россияне подчеркнули важность сплочения вокруг главы государства в такой непростой для страны момент и выразили ему слова поддержки. Так, мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил, что сегодня Россия проходит период тяжелейших испытаний, поэтому как никогда важно объединиться вокруг нашего национального лидера Владимира Путина. Аналогичную позицию высказал и глава Йошкар-Олы Евгений Маслов.
"Попытки военного мятежа — это шаги, разрушающие целостность нашей страны. Мы, граждане Российской Федерации, должны быть вместе, должны быть крепкой стеной во главе с нашим главнокомандующим. Верю, победа будет за нами!" — написал Маслов.
По словам главы Пензы Александра Басенко, в такое непростое время военный мятеж недопустим, а любая "внутренняя смута" является тяжелейшим ударом по России. Он подчеркнул, что главная задача россиян — сохранить единение, ведь данная ситуация (с попыткой мятежа. — Прим. Лайфа) в любом случае разрешится.
"Владимир Владимирович — сильный лидер сильного государства. Он пообещал, как президент и как гражданин, сделать всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Для решения этих жизненно важных задач мы должны поддержать нашего президента. В единстве наша сила. Уверен, что только вместе, сплотившись вокруг верховного главнокомандующего, нашего президента, мы защитим нашу страну", — заявил глава Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) Роман Щегельняк.
В поддержку главы государства высказались также губернатор Калининграда Антон Алиханов, глава Камчатского края Владимир Солодов, руководители Красноярска, Тюмени, Арзамаса, Биробиджана и других российских городов и регионов.
Накануне бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
kremlin.ru / Екатерина Штукина