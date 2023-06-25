"В единстве наша сила": Россияне выразили полную поддержку Путину

Жители всех российских регионов — от Камчатки до Калининграда — сплотились вокруг президента страны Владимира Путина после событий, произошедших накануне в России. Высказались в поддержку лидера представители органов власти, общественники, врачи, учителя, журналисты и другие неравнодушные россияне.

В социальных сетях россияне подчеркнули важность сплочения вокруг главы государства в такой непростой для страны момент и выразили ему слова поддержки. Так, мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил, что сегодня Россия проходит период тяжелейших испытаний, поэтому как никогда важно объединиться вокруг нашего национального лидера Владимира Путина. Аналогичную позицию высказал и глава Йошкар-Олы Евгений Маслов.

"Попытки военного мятежа — это шаги, разрушающие целостность нашей страны. Мы, граждане Российской Федерации, должны быть вместе, должны быть крепкой стеной во главе с нашим главнокомандующим. Верю, победа будет за нами!" — написал Маслов.

По словам главы Пензы Александра Басенко, в такое непростое время военный мятеж недопустим, а любая "внутренняя смута" является тяжелейшим ударом по России. Он подчеркнул, что главная задача россиян — сохранить единение, ведь данная ситуация (с попыткой мятежа. — Прим. Лайфа) в любом случае разрешится.

"Владимир Владимирович — сильный лидер сильного государства. Он пообещал, как президент и как гражданин, сделать всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Для решения этих жизненно важных задач мы должны поддержать нашего президента. В единстве наша сила. Уверен, что только вместе, сплотившись вокруг верховного главнокомандующего, нашего президента, мы защитим нашу страну", — заявил глава Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) Роман Щегельняк.