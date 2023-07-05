Мишустин заявил о восстановлении российской экономики, несмотря на препятствия

Экономика России уверенно восстанавливается, несмотря на санкции, за пять месяцев текущего года рост ВВП составил 0,6%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все, скажем, чинимые препятствия нашей стране. Я смотрел цифры, за пять месяцев рост ВВП у нас составил 0,6%, но, что очень важно, май к маю — 5,4%", — сказал глава правительства.

Михаил Мишустин доложил Путину о ситуации в экономике РФ. Видео © t.me / Кремль. Новости

Сегодня у кабмина есть уверенность, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу года рост ВВП должен составить более 2%, добавил Мишустин.