В Кремле пояснили, что будет с нацпроектами на фоне сокращения бюджета

"Они (нацпроекты. — Прим. Лайфа) являются абсолютным приоритетом. Есть определённые нюансы в реализации, но никто не отказывался от этих основных ориентиров", — сказал он журналистам.

В ходе брифинга Пескова также попросили прокомментировать информацию о том, что кабмин одобрил сокращение расходов бюджета на 10% за счёт всех незащищённых статей. Так, журналисты спросили, не повлияет ли это на реализацию нацпроектов. На что представитель Кремля ответил, что на некоторых незащищённых статьях можно и сэкономить, ведь это "абсолютно нормальный процесс". Вместе с тем Песков высоко оценил эффективность работы кабмина по выполнению нацпроектов.