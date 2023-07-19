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19 июля, 10:54

В Кремле пояснили, что будет с нацпроектами на фоне сокращения бюджета

Песков: Нацпроекты остаются абсолютным приоритетом для Правительства России

Нацпроекты остаются абсолютным приоритетом для Правительства России, но при формировании бюджета на некоторых незащищённых статьях можно сэкономить — это нормальная практика, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Они (нацпроекты. — Прим. Лайфа) являются абсолютным приоритетом. Есть определённые нюансы в реализации, но никто не отказывался от этих основных ориентиров", — сказал он журналистам.

В ходе брифинга Пескова также попросили прокомментировать информацию о том, что кабмин одобрил сокращение расходов бюджета на 10% за счёт всех незащищённых статей. Так, журналисты спросили, не повлияет ли это на реализацию нацпроектов. На что представитель Кремля ответил, что на некоторых незащищённых статьях можно и сэкономить, ведь это "абсолютно нормальный процесс". Вместе с тем Песков высоко оценил эффективность работы кабмина по выполнению нацпроектов.

Путин поручил до сентября утвердить нацпроект по беспилотникам

Путин поручил до сентября утвердить нацпроект по беспилотникам

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что средний уровень реализации нацпроектов составляет 98,95%. По его словам, оценка осуществлялась с учётом трёх составляющих: мероприятий, прописанных на стратегических сессиях в качестве способов реализации нацпроектов, финансов и обратной связи.


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Наталья Исакова
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