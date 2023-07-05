Мишустин оценил реализацию нацпроектов в России
Мишустин: Средний уровень реализации нацпроектов составил 98,95%
Средний уровень реализации нацпроектов в России составляет 98,95%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Самые главные, наверное, цифры — это средний уровень достижения показателей по нацпроектам... 98,95%", — сказал премьер-министр.
По его словам, оценка осуществлялась с учётом трёх составляющих: мероприятий, прописанных на стратегических сессиях в качестве способов реализации нацпроектов, финансов и обратной связи.
Также Мишустин сообщил, что рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2%. Если говорить о ситуации от года к году, то в апреле реальный рост зарплаты — 10,4%.