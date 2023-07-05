Мишустин оценил реализацию нацпроектов в России

Средний уровень реализации нацпроектов в России составляет 98,95%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Самые главные, наверное, цифры — это средний уровень достижения показателей по нацпроектам... 98,95%", — сказал премьер-министр.

По его словам, оценка осуществлялась с учётом трёх составляющих: мероприятий, прописанных на стратегических сессиях в качестве способов реализации нацпроектов, финансов и обратной связи.