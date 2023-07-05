Рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Уже на сегодняшний день за четыре месяца реальная зарплата составила 4,2%", — сказал глава правительства.

Если говорить о ситуации от года к году, то в апреле реальный рост зарплаты — 10,4%, добавил Мишустин. А номинальная зарплата за четыре месяца — 11,4%.