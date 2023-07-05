Рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2%
Мишустин: Рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2%
Рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Уже на сегодняшний день за четыре месяца реальная зарплата составила 4,2%", — сказал глава правительства.
Если говорить о ситуации от года к году, то в апреле реальный рост зарплаты — 10,4%, добавил Мишустин. А номинальная зарплата за четыре месяца — 11,4%.
В свою очередь, президент Путин заявил об обнадёживающих показателях в экономике России. По словам главы государства, это даёт надежду на выполнение всех намеченных задач.
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