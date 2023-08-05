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5 августа, 06:08

Решетников рассказал, на сколько российская экономика вырастет по итогам года

Глава Минэка Решетников: ВВП России по итогам 2023 года вырастет более чем на 2%

По итогам 2023 года ВВП (валовой внутренний продукт) России вырастет более чем на 2%. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Она точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождём конкретных цифр. Мы сейчас находимся на стадии формировании прогноза", — сказал глава ведомства журналистам во время рабочей поездки в Алтайский край.

Решетников добавил, что всех интересует оценка не только текущего года, но и следующих лет. По словам министра, эта работа будет закончена уже в августе.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года ВВП прибавит более 2% и полностью перекроет прошлогоднее снижение. По словам главы государства, если за весь прошлый год показатель сократился на 2,1%, то за январь – май текущего он вырос на 0,6%.

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ТАСС / Олег Елков

Никита Никонов
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