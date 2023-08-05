Решетников рассказал, на сколько российская экономика вырастет по итогам года

По итогам 2023 года ВВП (валовой внутренний продукт) России вырастет более чем на 2%. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Она точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождём конкретных цифр. Мы сейчас находимся на стадии формировании прогноза", — сказал глава ведомства журналистам во время рабочей поездки в Алтайский край.

Решетников добавил, что всех интересует оценка не только текущего года, но и следующих лет. По словам министра, эта работа будет закончена уже в августе.