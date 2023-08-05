Решетников рассказал, на сколько российская экономика вырастет по итогам года
Глава Минэка Решетников: ВВП России по итогам 2023 года вырастет более чем на 2%
По итогам 2023 года ВВП (валовой внутренний продукт) России вырастет более чем на 2%. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Она точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождём конкретных цифр. Мы сейчас находимся на стадии формировании прогноза", — сказал глава ведомства журналистам во время рабочей поездки в Алтайский край.
Решетников добавил, что всех интересует оценка не только текущего года, но и следующих лет. По словам министра, эта работа будет закончена уже в августе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года ВВП прибавит более 2% и полностью перекроет прошлогоднее снижение. По словам главы государства, если за весь прошлый год показатель сократился на 2,1%, то за январь – май текущего он вырос на 0,6%.
ТАСС / Олег Елков