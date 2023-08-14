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14 августа, 06:26

Орешкин: Экономика России трансформируется быстрее, чем кто-либо прогнозировал

Российская экономика трансформируется быстрее, чем кто-либо прогнозировал, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Экономика успешно меняет свою структуру, быстрее чем кто-либо прогнозировал. Экономика выросла во втором квартале на 4,9% к прошлому году, более того, наблюдается рост ко второму кварталу 2021 года. Ненефтегазовый ВВП демонстрирует ещё более быструю динамику", заявил он в колонке для ТАСС.

По словам Орешкина, очевидно, что быстрая фаза восстановления экономики завершена и далее рост замедлится до более устойчивого диапазона в 2–2,5% в год.

ЦБ представил три сценария развития российской экономики до 2026 года

ЦБ представил три сценария развития российской экономики до 2026 года

Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, Вашингтону не удалось обрушить нашу экономику санкциями. По словам дипломата, мы купируем западные атаки и смотрим в будущее.

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Silas Stein / dpa / Gettyimages

Матвей Константинов
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