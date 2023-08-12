"Даже местным русофобам ясно": Антонов указал на провал санкционной политики США

США не смогли обрушить российскую экономику санкциями. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его ответ на вопрос СМИ опубликован в телеграм-канале дипмиссии.

"Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось", — подчеркнул Антонов.

По его словам, специалисты в том числе Всемирного банка и Международного валютного фонда подтвердили эту информацию. Антонов отметил, что российская экономика купирует западные атаки, благодаря чему народ РФ с уверенностью смотрит в будушее. А государства за пределами "золотого миллиарда" в очередной раз убеждаются в ненадёжности и токсичности американоцентричной финансовой системы, указал дипломат.