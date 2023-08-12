Регион

Уведомления отключены

12 августа, 00:06

"Даже местным русофобам ясно": Антонов указал на провал санкционной политики США

Посол Антонов: США не смогли обвалить экономику России санкциями

США не смогли обрушить российскую экономику санкциями. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его ответ на вопрос СМИ опубликован в телеграм-канале дипмиссии.

"Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось", — подчеркнул Антонов.

По его словам, специалисты в том числе Всемирного банка и Международного валютного фонда подтвердили эту информацию. Антонов отметил, что российская экономика купирует западные атаки, благодаря чему народ РФ с уверенностью смотрит в будушее. А государства за пределами "золотого миллиарда" в очередной раз убеждаются в ненадёжности и токсичности американоцентричной финансовой системы, указал дипломат.

Опрос показал, ощущают ли россияне на себе влияние санкций

Опрос показал, ощущают ли россияне на себе влияние санкций

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад просчитался с эффективностью санкций против России. По его мнению, даже если бы западные рестрикции смогли бы каким-то образом повлиять на РФ, то это точно её бы не сломило и не позволило нанести стране "поражение".

Обложка ©

washington.mid.ru

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Экономика РФ
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров