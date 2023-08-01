Регион

Уведомления отключены

1 августа, 04:33

В США озвучили "серьёзный просчёт" Запада в отношении России

Политолог Миршаймер: Запад просчитался с эффективностью санкций против России

Запад "серьёзно просчитался" с эффективностью антироссийских санкций: Россия успешно с ними справляется, чего совсем не ожидали западные страны. Такое мнение высказал в беседе с новостным порталом Grayzone американский политолог Джон Миршаймер.

"Я думаю, что русские выступили лучше, чем они сами ожидали, и уж точно лучше, чем ожидал я", — поделился политолог.

По его мнению, даже если бы западные рестрикции смогли бы каким-то образом повлиять на Россию, то это точно её бы не сломило и не позволило нанести стране "поражение".

Лондон позволяет экспортировать оборудование в Россию в обход санкций, пишут СМИ

Лондон позволяет экспортировать оборудование в Россию в обход санкций, пишут СМИ

Лайф рассказывал, что несколько дней назад Евросоюз дополнил санкционный список против России, добавив туда семь человек и пять организаций, в том числе Институт русского зарубежья. А до этого США ввели санкции ещё против почти 120 человек и компаний из РФ. Там заявили, что рестрикции "ограничат доступ России к критически важным материалам, будут препятствовать добыче ею энергоресурсов и её экспортным способностям".

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров