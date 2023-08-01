В США озвучили "серьёзный просчёт" Запада в отношении России
Политолог Миршаймер: Запад просчитался с эффективностью санкций против России
Запад "серьёзно просчитался" с эффективностью антироссийских санкций: Россия успешно с ними справляется, чего совсем не ожидали западные страны. Такое мнение высказал в беседе с новостным порталом Grayzone американский политолог Джон Миршаймер.
"Я думаю, что русские выступили лучше, чем они сами ожидали, и уж точно лучше, чем ожидал я", — поделился политолог.
По его мнению, даже если бы западные рестрикции смогли бы каким-то образом повлиять на Россию, то это точно её бы не сломило и не позволило нанести стране "поражение".
Лайф рассказывал, что несколько дней назад Евросоюз дополнил санкционный список против России, добавив туда семь человек и пять организаций, в том числе Институт русского зарубежья. А до этого США ввели санкции ещё против почти 120 человек и компаний из РФ. Там заявили, что рестрикции "ограничат доступ России к критически важным материалам, будут препятствовать добыче ею энергоресурсов и её экспортным способностям".
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