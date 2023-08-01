В США озвучили "серьёзный просчёт" Запада в отношении России

Запад "серьёзно просчитался" с эффективностью антироссийских санкций: Россия успешно с ними справляется, чего совсем не ожидали западные страны. Такое мнение высказал в беседе с новостным порталом Grayzone американский политолог Джон Миршаймер.

"Я думаю, что русские выступили лучше, чем они сами ожидали, и уж точно лучше, чем ожидал я", — поделился политолог.

По его мнению, даже если бы западные рестрикции смогли бы каким-то образом повлиять на Россию, то это точно её бы не сломило и не позволило нанести стране "поражение".