Евросоюз расширил санкции против России

Евросоюз дополнил санкционный список против России, добавив туда семь человек и пять организаций. Об этом говорится в правительственном бюллетене Европейского союза.

"Ввиду серьёзности ситуации Совет [ЕС] считает, что в список следует добавить семь лиц и пять организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — уточнили там.

В чёрный список попали Институт русского зарубежья, АНО "Диалог", ИА "Инфорос", Агентство социального проектирования, ООО "ГК Структура" и, соответственно, их основатели и руководители.