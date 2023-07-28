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28 июля, 16:06

Евросоюз расширил санкции против России

ЕС добавил в санкционный список ещё семь человек и пять организаций из России

Евросоюз дополнил санкционный список против России, добавив туда семь человек и пять организаций. Об этом говорится в правительственном бюллетене Европейского союза.

"Ввиду серьёзности ситуации Совет [ЕС] считает, что в список следует добавить семь лиц и пять организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — уточнили там.

В чёрный список попали Институт русского зарубежья, АНО "Диалог", ИА "Инфорос", Агентство социального проектирования, ООО "ГК Структура" и, соответственно, их основатели и руководители.

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А ранее США ввели санкции против почти 120 человек и компаний из РФ. Там заявили, что рестрикции "ограничат доступ России к критически важным материалам, будут препятствовать добыче ею энергоресурсов и её экспортным способностям".

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Ирина Фальке
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