США ввели санкции против почти 120 человек и компаний из РФ

США снова расширили антироссийские санкции, введя ограничения против ещё почти 120 человек и компаний, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают спецоперацию на Украине. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Эти санкции ограничат доступ России к критически важным материалам, будут препятствовать добыче ею энергоресурсов и её экспортным способностям, сократят масштабы использования ею международной финансовой системы, а также коснутся тех, кто занимается обходом (предыдущих санкций. — Прим. Лайфа)", — заявляет он.