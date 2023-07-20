США ввели санкции против почти 120 человек и компаний из РФ
США снова расширили антироссийские санкции, введя ограничения против ещё почти 120 человек и компаний, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают спецоперацию на Украине. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
"Эти санкции ограничат доступ России к критически важным материалам, будут препятствовать добыче ею энергоресурсов и её экспортным способностям, сократят масштабы использования ею международной финансовой системы, а также коснутся тех, кто занимается обходом (предыдущих санкций. — Прим. Лайфа)", — заявляет он.
А ранее сегодня расширила антироссийские санкции и Канада. В список попали 39 физических и 25 юридических лиц. В частности, ограничения коснулись продюсера Иосифа Пригожина, его супруги Валерии, певцов SHAMAN и Филиппа Киркорова.
ТАСС / Юрий Смитюк