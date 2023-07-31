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31 июля, 05:09

Лондон позволяет экспортировать оборудование в Россию в обход санкций, пишут СМИ

The Times: Британия поставляет РФ ключевое оборудование, обходя свои же санкции

Британское правительство, несмотря на заявления о "самых суровых" санкциях против России, позволяет местным производителям их обходить. Об этом говорит отсутствие запрета для местных производителей поставлять в РФ оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива, пишет газета The Times.

"Британским компаниям по-прежнему позволено экспортировать оборудование, важное для российской добычи ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности", — сообщает газета, ссылаясь на полученные торговые данные.

В качестве примера в материале приведена одна из британских компаний, которая в 2022 году заявляла об отсутствии российских поставщиков и клиентов. Однако торговые данные показали, что одна из её дочерних фирм продолжает поставки оборудования в Россию.

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Ранее Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", находящегося в Крыму. В список также попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко и начальник штаба регионального отделения "Юнармии" в Севастополе Владимир Коваленко.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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