Лондон позволяет экспортировать оборудование в Россию в обход санкций, пишут СМИ

Британское правительство, несмотря на заявления о "самых суровых" санкциях против России, позволяет местным производителям их обходить. Об этом говорит отсутствие запрета для местных производителей поставлять в РФ оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива, пишет газета The Times.

"Британским компаниям по-прежнему позволено экспортировать оборудование, важное для российской добычи ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности", — сообщает газета, ссылаясь на полученные торговые данные.

В качестве примера в материале приведена одна из британских компаний, которая в 2022 году заявляла об отсутствии российских поставщиков и клиентов. Однако торговые данные показали, что одна из её дочерних фирм продолжает поставки оборудования в Россию.