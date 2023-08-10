Опрос показал, ощущают ли россияне на себе влияние санкций

Более половины россиян (56%) заявили, что введённые западные санкции в отношении нашей страны никак не повлияли на их образ жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Фондом общественного мнения (ФОМ).

Ещё 25% респондентов так или иначе ощутили небольшое влияние ограничений на их образ жизни, а 14% заявили, что санкции повлияли на них очень сильно. Подавляющее большинство пострадавших от введённых рестрикций прежде всего отмечают повышение цен (18%), дефицит товаров, услуг и уход из России различных компаний (7%). Среди других проблем опрошенные назвали закрытие границ (2%) и снижение уровня жизни (2%).

Исследование проводилось 14–16 июля среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ.