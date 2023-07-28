Рейтинг доверия россиян Путину остаётся стабильно высоким

По результатам опроса фонда "Общественное мнение", большинство россиян (77%) считают, что президент России Владимир Путин хорошо работает на своём посту. Своё доверие ему высказали 75% опрошенных.

На вопрос, как Путин работает на посту главы государства, 77% опрошенных ответили "скорее хорошо", 11% — "скорее плохо", 12% не смогли ответить. Также по данным ФОМ, доверяют президенту 75% россиян, "скорее не доверяют" — 15%, ещё 10% затруднились с ответом.

Россиян опрашивали с 21 по 23 июля 2023 года, в анкетировании участвовали 1500 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.