Социологи отметили рекордно высокий уровень сплочения россиян

На сегодняшний день уровень сплочения российского общества выше, чем когда бы то ни было в новейшей истории. Об этом сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Виктор Потуремский.

Согласно приведённым экспертом результатам опроса ИНСОМАР, 54% респондентов заявили, что российское общество можно сегодня назвать скорее сплочённым, чем разобщённым. Противоположного же мнения придерживаются 39% сограждан. Причём чаще всего так считают молодые люди в возрасте 18–29 лет и жители Центрального федерального округа. Среди основных точек консолидации общества Потуремский назвал одобрение гражданами СВО, волонтёрство, поддержку мобилизованных. Также немаловажную роль в сплочённости народа сыграла антироссийская политика Запада.

"Граждане чувствуют наличие серьёзных враждебных действий против себя. Все понимают, что нам противостоит не братский народ, а коллективный Запад", — подчеркнул Потуремский на экспертном форуме в Пятигорске.