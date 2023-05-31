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31 мая, 11:06

Социологи отметили рекордно высокий уровень сплочения россиян

На сегодняшний день уровень сплочения российского общества выше, чем когда бы то ни было в новейшей истории. Об этом сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Виктор Потуремский.

Согласно приведённым экспертом результатам опроса ИНСОМАР, 54% респондентов заявили, что российское общество можно сегодня назвать скорее сплочённым, чем разобщённым. Противоположного же мнения придерживаются 39% сограждан. Причём чаще всего так считают молодые люди в возрасте 18–29 лет и жители Центрального федерального округа. Среди основных точек консолидации общества Потуремский назвал одобрение гражданами СВО, волонтёрство, поддержку мобилизованных. Также немаловажную роль в сплочённости народа сыграла антироссийская политика Запада.

"Граждане чувствуют наличие серьёзных враждебных действий против себя. Все понимают, что нам противостоит не братский народ, а коллективный Запад", — подчеркнул Потуремский на экспертном форуме в Пятигорске.

Патриотизм, народ, сплочённость: Россияне назвали главные предметы гордости за страну

Патриотизм, народ, сплочённость: Россияне назвали главные предметы гордости за страну

А ранее ВЦИОМ провёл исследование ко Дню счастья и выяснил, сколько россиян считают себя счастливыми. Оказалось, что к таковым себя причисляет абсолютное большинство наших сограждан — 82% респондентов, причём треть из них (35%) признались, что "определённо счастливы", а 47% — "скорее счастливы".

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Наталья Исакова
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