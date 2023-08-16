В Конгрессе возмутились решением Байдена по Украине вместо страдающих от пожаров Гавайев
Конгрессвумен Тейлор-Грин: Байден финансирует Украину вместо помощи американцам
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин возмущена тем, что администрация президента Джо Байдена отправляет Украине миллиарды долларов, а пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь по несколько сотен. Эмоциональный пост об этом республиканка опубликовала в соцсети Х (бывший Twitter).
"Всё, что у них есть, — это их пижамы, в которых они бежали, чтобы спасти свою жизнь! <...> Этим беднякам в Лахайне нелегко найти другую работу. Весь город сгорел дотла! А Мауи — маленький остров!" — пишет политик, отмечая, что у пострадавших гавайцев не осталось ничего, а Байден даёт им только 700 долларов.
По её мнению, потерявшим дом и имущество людям требуется более глобальная помощь, а на выделенную сумму можно лишь несколько раз переночевать в отеле или сходить в Costco (крупнейшая сеть складов самообслуживания. — Прим. Лайфа). А глава Белого дома тем временем хочет отправить очередные 20 миллиардов долларов Украине. В заключение конгрессвумен назвала Байдена худшим президентом в истории страны.
Напомним, на Гавайях вспыхнули крупные лесные пожары. Погибло около ста человек. Причём нынешний пожар стал самым смертоносным в США более чем за век, а в истории одноимённого штата превзошёл по смертности цунами 1960 года, в результате которого погибло 60 человек.
ТАСС / AP Photo / Rick Bowmer