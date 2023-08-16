В Конгрессе возмутились решением Байдена по Украине вместо страдающих от пожаров Гавайев

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин возмущена тем, что администрация президента Джо Байдена отправляет Украине миллиарды долларов, а пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь по несколько сотен. Эмоциональный пост об этом республиканка опубликовала в соцсети Х (бывший Twitter).

"Всё, что у них есть, — это их пижамы, в которых они бежали, чтобы спасти свою жизнь! <...> Этим беднякам в Лахайне нелегко найти другую работу. Весь город сгорел дотла! А Мауи — маленький остров!" — пишет политик, отмечая, что у пострадавших гавайцев не осталось ничего, а Байден даёт им только 700 долларов.