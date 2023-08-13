Число жертв природных пожаров на Гавайях выросло до 93
Число жертв природных пожаров на американских Гавайях выросло до 93, сообщили власти округа Мауи.
"Число подтверждённых смертельных случаев увеличилось до 93", — рассказали они.
Напомним, на Гавайях вспыхнули крупные лесные пожары. Изначально было известно о 53 погибших, однако позднее их число выросло до 80, а затем и до 89. Причём нынешний пожар стал самым смертоносным в США более чем за век, а в истории одноимённого штата превзошёл по смертности цунами 1960 года, в результате которого погибло 60 человек.
Обложка ©
ТАСС / АР