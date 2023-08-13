Регион

Уведомления отключены

13 августа, 09:41

Число жертв природных пожаров на Гавайях выросло до 93

Число жертв природных пожаров на американских Гавайях выросло до 93, сообщили власти округа Мауи.

"Число подтверждённых смертельных случаев увеличилось до 93", рассказали они.

Подсчитан размер ущерба из-за чудовищных пожаров на Гавайях

Подсчитан размер ущерба из-за чудовищных пожаров на Гавайях

Напомним, на Гавайях вспыхнули крупные лесные пожары. Изначально было известно о 53 погибших, однако позднее их число выросло до 80, а затем и до 89. Причём нынешний пожар стал самым смертоносным в США более чем за век, а в истории одноимённого штата превзошёл по смертности цунами 1960 года, в результате которого погибло 60 человек.

Обложка ©

ТАСС / АР

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров